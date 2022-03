Onze auto-expert reed als eerste Belg met de nieuwe gamma-topper van Citroën. “Eindelijk nog eens een ouderwetse auto. Een échte aanrader”

GETEST. Hoe rijdt de nieuwe Maserati MC20, die meer dan 100.000 euro per zitje kost?

Het is sowieso haast onmogelijk om een Maserati voorbij te lopen zonder er een bewonderende blik op te werpen. Dat geldt des te meer voor de nieuwe Maserati MC20. Het model is nog sportiever dan we van het merk gewoon zijn. Maar ondanks de behoorlijk intimiderende prestatiecijfers is de MC20 ook een auto waarmee iedereen kan rijden, ontdekte onze auto-expert toen HLN deze parel aan een test mocht onderwerpen.

