Omstanders filmen tijdens illegaal tuningtreffen hoe razende BMW frontaal botst

Aanwezigen filmden hoe de inzittende van een BMW 1-serie in een razende vaart te laat een voertuig op de weg opmerkte, niet tijdig kon stoppen en botste. De knal is duidelijk hoorbaar. Ook een Audi en een Porsche waren betrokken bij het ongeval. De auto's lijken rijp voor de schroothoop. “Met al die mensen links en rechts van de weg had de klap véél erger kunnen zijn”, zei een woordvoerster van politiezone Botha aan de Franstalige commerciële zender.

Voor het tuningtreffen was geen toelating gevraagd. Het nam niet weg dat gisteravond tussen de 300 en 400 deelnemers opdaagden. De politiewoordvoerster wees RTL Info er op dat voor racen op de openbare weg steeds een vergunning is vereist. “Simpelweg omdat dit soort evenement hoge risico’s met zich meebrengt.”

Ook is een andere overtreding vastgesteld: het aanzetten of uitlokken om hard te rijden. Dit is een verkeersmisdrijf in de vierde graad, waarbij de boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro. Ook het rijbewijs kan tijdelijk ingetrokken worden. Het is niet duidelijk wie gisteravond geverbaliseerd werd.