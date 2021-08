Offroad gaan met je wagen? Ex-rallypiloot geeft tips

Ook vandaag kan je heel wat wagens kopen waarvan de capaciteiten vooral naast het asfalt liggen. Denk maar aan de Land Rover Defender of de Jeep Wrangler. Maar ook goedkopere modellen, zoals de Dacia Duster, vind je met vierwielaandrijving en een aantal technologieën voor gebruik offroad. Net als de Land Rover Discovery, die heel wat materiaal deelt met zijn grote broer, de Defender.

Dit soort wagens in de praktijk gebruiken, is echter moeilijk. Het is in ons land namelijk verboden om met een gemotoriseerd voertuig te rijden op bospaden. Hetzelfde geldt voor stranden en duinen. Landweggetjes, ook aan de rand van het bos, zijn wel toegankelijk, behalve wanneer het gemeentereglement of een bord anders aangeeft. Op boswegen mag je meestal wel rijden, maar dit betreft dan geasfalteerde (of op een andere manier verharde) wegen door het bos. Slechts een aantal modderpaden zijn echt geopend voor je 4x4. Verre van het grote avontuur dus.

Volledig scherm Jeep Wrangler © rv

Privéterrein of club

Toch kan je offroaden, bijvoorbeeld op privéterreinen. Uitbaters zullen je met raad en daad bijstaan en vaak kan je er zelfs trainingen volgen en/of met materiaal van de eigenaar in kwestie rijden. Daarnaast krijgen sommige 4x4 clubs uitzonderingen bij de lokale overheden om uitstappen doorheen bossen en velden te maken. Voor een particulier zijn die wegen met andere woorden verboden terrein, maar een jaarlijkse tocht met de club behoort wel tot de mogelijkheden. Ook via automerken die terreinwagens verkopen kan je je modderskills aanscherpen.

Enkele offroadtips

Net voor de zomer mochten we de nieuwe Land Rover Defender uittesten op het offroadterrein van het merk in het Spaanse Les Comes, niet ver van Barcelona. Naast ons nam onze begeleider plaats, Mina, een Finse ex-rallypiloot die nu werkt op het testcentrum van Land Rover in haar thuisland. Zij gaf enkele tips mee.

1. Plan vooruit en hanteer het juiste tempo

Lees het terrein voordat je aan de slag gaat: waar zijn de grote geulen? Hoe diep is de modder? Via welke rijlijn beklim ik best een helling? Bekijk op voorhand altijd goed wat je gaat doen. Eens je aan je manoeuvre begint, rij je best traag, zodat je kan reageren, maar niet te traag. Je wilt immers geen momentum verliezen en vast geraken. Het offroadmantra is niet voor niets: “As Slow As Possible, As Fast As Necessary.”

2. Laat de technologie zijn werk doen

Moderne terreinwagens hebben verschillende elektronische hulpsystemen, van een afdalingshulp over een modus die ophanging en motorgedrag aanpast aan de ondergrond tot een heel leger aan camera’s. Vertrouw op deze technologie en leer ermee werken om ze in jouw voordeel te gebruiken.

Volledig scherm Door de ClearSight Ground View technologie van Land Rover kan je haast door de motorkap heenkijken en verborgen obstakels spotten. © Land Rover

3. Leer het voertuig en zijn kracht kennen

Slippende wielen zijn uit den boze, maar te weinig gas geven zodat je stilstaat wil je natuurlijk ook niet. Leer het vermogen van je auto kennen, zodat je in elke situatie de juiste hoeveelheid gas geeft.

4. Kies de juiste band

Zelfs de technologisch meest geavanceerde vierwielaandrijving kan niets aanvangen met banden die niet geschikt zijn voor offroaden of die onvoldoende profieldiepte hebben. Sommige originele banden op SUV’s en pick-ups zijn niet opgewassen tegen moeilijk begaanbaar terrein. Zorg dus zeker dat je wagen op het juiste ‘schoeisel’ staat. Laat ook je bandenspanning zakken voor extra grip.

5. Ken je aan- en afrijhoek

Weet waartoe je wagen in staat is. Rij geen te steile hellingen op of af. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

De Land Rover Defender in actie zien? Bekijk hier de videoreview van onze HLN Drive-journalist.

