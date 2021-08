Nog ecologischer dan elektrische wagens? Vijf vragen over waterstof beantwoord

Kan je al wagens met een waterstofmotor kopen?

Ja, maar veel keuze is er niet. Vandaag kan je slechts twee waterstofwagens kopen op de Belgische markt: de Hyundai Nexo, een SUV, en de Toyota Mirai, een berline. De wagens kosten echter respectievelijk 80.000 en 65.000 euro, dus ze zijn niet voor iedereen weggelegd. De meeste autoconstructeurs blijven trouwens koele minnaars van de technologie. Land Rover experimenteert met een waterstofaangedreven Defender, BMW doet hetzelfde met de X5 (die binnenkort op het autosalon van München te zien zal zijn) en ook Renault ziet graten in de technologie, maar dan vooral (zij het niet uitsluitend) voor bestelwagens.

Hoe tank je waterstof?

Bijna net zoals benzine of diesel: je gaat langs bij een waterstofstation en sluit de slang aan op je wagen. Die zal dan connectie maken en waterstof in je wagen pompen. Het gehele proces duurt een fractie langer dan een klassieke tankbeurt, reken op een goeie vijf minuten.

De olifant in de kamer? Het aantal waterstofstations in België is momenteel erg beperkt. Er staan stations in Zaventem, Halle, Wilrijk, Haasrode, Herve, Erpe-Mere en Woelingen. Ter vergelijking: in Duitsland bijvoorbeeld vind je al 87 stations.

De kostprijs van waterstof is momenteel ook een probleem: zowat 10 euro per kilo, maar dat zou in de toekomst veranderen. Uit een recente onafhankelijke wereldwijde studie van BloombergNEF (BNEF) blijkt dat schone waterstof in de komende decennia kan worden ingezet om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen en de industrie met maximaal 34% te verminderen. En dat tegen een prijs die als “doenbaar” wordt omschreven. Dit is echter alleen mogelijk als er een beleid wordt gevoerd om de technologie te helpen ontwikkelen en de kosten te verlagen.

Hoe werkt een waterstofmotor?

De elektromotor van een waterstofwagen wordt aangedreven door een accu, die zelf verbonden is met een brandstofcel die de onder de vloer opgeslagen zuurstof en waterstof met elkaar in contact brengt. Deze chemische reactie, hydrolyse genaamd, produceert elektriciteit, en geeft alleen water vrij die als waterdamp uit de uitlaat komt. Je rijdt met andere woorden op zelf opgewekte elektriciteit.

Is een waterstofwagen even ecologisch als een elektrische wagen?

Om deze vraag te beantwoorden, gingen we langs bij Marc Pecqueur, docent Autotechnologie aan de Thomas More hogeschool Antwerpen en een veel gevraagd spreker over alternatieve aandrijvingen. “Eigenlijk is waterstof zelfs schoner dan batterij-elektrische voertuigen", is hij van mening. “In de batterijen van EV’s, die vrij groot zijn, zitten immers heel wat zeldzame materialen. Dat delven in mijnen heeft zo zijn ecologische gevolgen en bovendien is deze grondstoffenvoorraad eindig. Daarnaast zijn er ook de politieke consequenties. De grootste lithiummijnen ter wereld liggen in Afghanistan. Ik lees dat China al samenwerkingsakkoorden met de Taliban heeft gesloten om die mijnen te exploiteren. Dat lijkt mij geen goede evolutie. Waterstofmotoren zijn daarentegen nauwelijks afhankelijk van deze stoffen.”

Net als elektrische wagens, stoten ook waterstofmotoren geen CO2 of andere schadelijke gassen uit. In het geval van waterstof komt er enkel waterdamp uit de uitlaat. Waterstofmotoren zijn echter minder energie-efficiënt dan de klassieke EV. Al countert Pequeur dat ook: “Waterstof is een energiedrager die je kan opwekken met groene energie. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn daar heel wat projecten mee aan de gang. Wat maakt het uit dat je brandstof minder energie-efficiënt is wanneer hij ook ecologisch wordt opgewerkt, oneindig is qua voorraad en bovendien even praktisch is als wat we al gewend zijn, namelijk dat je in slechts vijf minuten kan tanken.”

Gaan waterstofwagens de elektrische wagen verdringen?

Hoe mooi waterstof mag klinken, toch zal de technologie in de nabije toekomst waarschijnlijk niet de dominante aandrijfvorm worden. Enerzijds omdat er nauwelijks waterstofstations worden gebouwd, anderzijds omdat de merken zelf meer in batterij-elektrische voertuigen geloven. Zo sprak Volkswagen CEO Herbert Diess zich in het voorjaar nog uit tegen de technologie. En dat brengt een vicieuze cirkel op gang: weinig modellen betekent weinig kopers en weinig investeerders in infrastructuur. Een interessante nevenoplossing – vooral voor vrachtvervoer – lijkt dan ook de meest voor de hand liggende rol die waterstof de volgende tien jaar zou kunnen spelen.

Althans als we het vanuit een Europees standpunt bekijken. In China zijn verschillende constructeurs al bezig met waterstofwagens die veel goedkoper zijn dan de prijzen die we vandaag kennen. “Zij zullen onze markt overspoelen", denkt Mark Pequeur. “Vandaag al bieden heel wat Chinese merken hun wagens aan op onze markt, van de Polestar 2 tot de MG ZS EV. Eens ze die kanalen gebruiken voor waterstofwagens en mensen inzien dat die praktischer zijn dat batterij-elektrische voertuigen, zal de infrastructuur wel volgen.”

