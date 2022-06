Niet alleen acteurs zijn de sterren van het scherm: deze auto’s veroverden een plek in ons collectief geheugen

We sluiten niet alleen goeie acteurs in onze harten, soms gaat ook hun voertuig met de aandacht lopen. Zo is de grasgroene Porsche van Rik Verheye in ‘ Nonkels ’ intussen een toeristische attractie in Knokke. Mensen staan zelfs in de rij om een selfie te nemen met de fluo bolide, die nu te koop staat. Maar het is lang niet de eerste keer dat een tv-vehikel de show steelt. ‘Dag Allemaal’ maakte een overzicht.

De groene Porsche van ‘Nonkels’

In het Porsche Centre in Knokke staat de (gras)groene Porsche Cayenne uitgestald en dat zorgt voor een stormloop aan fans van de komische Play4-reeks ‘Nonkels’. Het is de echte auto uit de reeks en de gepersonaliseerde nummerplaat Persyn (de achternaam van Rik Verheyes personage) hangt er nog aan. Wie 95.000 euro neertelt, mag zich de nieuwe eigenaar van de auto van Kunstgrassen Willy noemen.

De Fiat 500 - ‘Bolleke’ - uit ‘F.C. De kampioenen’

Volledig scherm Herman Verbruggen (Marc) en Jaak Van Assche (Fernand) in zijn ‘Bolleke'. © VRT

Volledig scherm Marijn Devalck (Boma) met de Fiat 500, die nu een ereplaats heeft gekregen in de inkomhal van de VRT. © VRT - Mark De Vilder

Iedereen herinnert zich nog Marcske en zijn Fiat 500, die hij in ‘F.C. De Kampioenen’ liefdevol “mijn Bolleke” noemde. “Het autootje is van mijn geboortejaar en ik heb dat karretje oprecht graag gezien”, zegt acteur Herman ‘Marcske’ Verbruggen. “Na de reeks werd Bolleke soms gebruikt voor een expositie. Maar toen die op een bepaald moment buiten stond te verkommeren, heb ik de auto tien jaar lang thuis in Borgerhout gestald. Nu heb ik er helaas geen plek meer voor. Gelukkig kreeg Bolleke een ereplaats in de ontvangsthal van de VRT, waar hij hopelijk nog heel lang zal worden gesoigneerd.”

De Amphicar van ‘Kapitein Zeppos’

Volledig scherm Kapitein Zeppos in zijn amfibiewagen. © vrt

De varende auto van kapitein Zeppos (Senne Rouffaer) was dé blikvanger van de jeugdreeks uit de jaren 60. Toen het amfibievoertuig tijdens de opnamen te water werd gelaten in het Gentse havengebied, keken duizenden mensen toe. Ondanks zijn populariteit op televisie flopte de verkoop van de Amphicar. Er werden maar 4.000 exemplaren gemaakt. Zonder vaste grond onder de wielen was het voertuig immers vrijwel onbestuurbaar, en maakte het bij de minste golfslag water.

De pocketbike uit ‘De Ronde’

Volledig scherm Chris Willemsen op zijn pocketbike in ‘De Ronde’. © VRT

Dwergacteur Chris Willemsen die op een pocketbike over de Vlaamse wegen scheurde in het kijkcijferkanon ‘De Ronde’ van Jan Eelen zorgde in 2011 voor heel wat hilariteit. “Chris was behoorlijk bang tijdens de opnamen”, herinnert Jan Eelen zich. “Heel begrijpelijk, want er werden toen echte races met dat brommerke gereden, dat algauw 90 kilometer per uur haalde. Bovendien was hij iets te groot voor Chris. Toen we die scènes draaiden, moest iemand uit de rijdende opnamewagen springen om ervoor te zorgen dat Chris niet omviel wanneer hij tot stilstand kwam.”

De roze Chevrolet uit ‘Flodder’

Volledig scherm De familie Flodder in hun roze Chevrolet. © rv

Vanaf de eerste bioscoopfilm in 1986 tot het einde van de tv-serie in 1998 gebruikten de makers van ‘Flodder’ in totaal vier roze Chevrolet Caprice ­cabrio’s. De toegetakelde wagen van Johnny Flodder groeide uit tot een heus cultobject. Twee exemplaren zijn intussen tot schroot herleid, helaas. De twee andere zijn in het bezit van Nederlandse verzamelaars.

De Mini cabrio van ‘Merlina’

Volledig scherm © vrt

Een slimme detective met een knappe blonde assistente, een dom manusje-­van-alles, een geniale uitvinder én een rode Mini cabriolet met witte bollen. Dat waren de ingrediënten van ‘Merlina’, met twee miljoen kijkers één van de populairste jeugdreeksen die de openbare omroep ooit maakte.

De Opel Kadett van ‘Eigen Kweek’

Volledig scherm De Opel Kadett van wietteler Frank in ‘Eigen Kweek’. © Eric Flamand

Nog zo’n wagen die in het collectieve geheugen staat gegrift, is de oranje Opel Kadett van wietteler Frank Welvaert (Wim Willaert) in ‘Eigen Kweek’, beter bekend als ‘den otto’. Na de derde en laatste reeks werd de rallywagen uit 1976 op een veiling verkocht aan een Limburgse verzamelaar. ‘Den otto’ bracht 22.500 euro op. Gezien de populariteit van het voertuig hoopte de eigenaar dat die een pak duurder onder de veilhamer zou gaan. Vorig jaar belandde de sjeeskar opnieuw in West-Vlaanderen, maar de nieuwe eigenaar blies al vrij snel de motor op.

Lees ook: