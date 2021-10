Mysterieuze auto zonder naam is compleet uitverkocht zonder dat iemand hem ooit heeft gezien

De Italiaanse autofabrikant Pagani heeft aangekondigd met een compleet nieuw model te komen. Het enige wat we weten is dat de auto ongeveer 900 pk sterk is. Desondanks is de auto, die wordt gebouwd in een oplage van tussen de 280 en 300 exemplaren, compleet uitverkocht.

Pagani is een Italiaanse autobouwer, die al jaren opereert in de schaduw van grote broers Lamborghini en Ferrari. De prijzen die worden gevraagd voor een Pagani overtreffen die van de concurrentie echter in bijna alle gevallen. Een Pagani kost al snel enkele miljoenen, iets wat voor een deel wordt veroorzaakt door de maniakale aandacht voor styling en detaillering.

Het verkooppalet bestaat in feite uit de Zonda en de Huayra. En van dat laatste model komt er binnenkort een opvolger. Over dat model weten we bijna niets, zelfs de naam niet. Er is alleen een interne codenaam: C10. Ook is zeker dat de auto is voorzien van naar keuze een geëvolueerde versie van de 6.0-V12 biturbo van zijn voorganger die wordt ingekocht bij Mercedes-AMG, óf een puur elektrische variant.

Wat we verder weten, is dat beide varianten niet meer dan 900 pk sterk zijn, omdat meer vermogen eenvoudigweg te gevaarlijk wordt én dat er veel wordt gedaan aan gewichtsbesparing. Maar dat is het dan ook. En toch is de auto al compleet uitverkocht, ondanks het feit dat volgens het Italiaanse automagazine Quattroruote er tussen de 280 en 300 exemplaren worden gebouwd. Toch verrassend, vooral ook omdat een ‘C10' al snel enkele miljoenen gaat kosten.