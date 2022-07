Motorexpert test Kawasaki Z900SE: “Je krijgt nergens meer motor voor je geld”

GETEST: Kawasaki Versys 650. “Tegenover zo’n laag verbruik zijn zelfs elektri­sche motoren kansloos”

De Kawasaki Versys 650 gaat al bijna vijftien jaar mee, en dankzij enkele esthetische en elektronische aanpassingen is de nieuwe, derde generatie klaar voor de toekomst. De naam ‘Versatile System’ dekt nog steeds de lading en deze ultieme pendelmotor is ook interessant voor je portefeuille. Onze motorexpert Arno Jaspers testte hem uit in Girona en was diep onder de indruk: “Veel rijcomfort, alle veiligheidssnufjes en een lage gebruikskost. Dit is hoe je een auto vervangt.”

12 mei