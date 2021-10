Moet ik mijn bedrijfswagen teruggeven bij ziekte? En mag mijn werkgever mijn boetes zien? Dit zijn de meest gestelde vragen over bedrijfswagens

Mag mijn partner ermee rijden?

Normalerwijze mag je partner met je bedrijfswagen rijden en meestal geldt dat ook voor inwonende kinderen (uiteraard alleen wanneer zij een geldig rijbewijs hebben). We zeggen normalerwijze, aangezien sommige bedrijven strenger optreden dan wat de courante gang van zaken is, bijvoorbeeld qua leeftijd of inzake het aantal mensen dat het stuur mag overnemen. Alle regels omtrent het gebruik van een bedrijfswagen staan opgesteld in de zogenaamde car policy van je bedrijf. Raadpleeg deze dus zeker bij twijfel.

Kan mijn werkgever mijn wagen terugeisen bij ziekte?

Net als bijvoorbeeld je maaltijdcheques of je gsm, maakt je bedrijfswagen deel uit van je loon. Wie langdurig ziek is, kan die dus moeten inleveren, al is het maar omdat je vervanger hem moet gebruiken. Wanneer je (langdurig) ziek bent, kan je werkgever je bedrijfswagen pas terugvorderen nadat de periode waarin je gewaarborgd loon ontvangt, voorbij is. Meestal staat de gebruikelijke gang van zaken bij het inleveren van je bedrijfswagen in de car policy van het bedrijf vermeld.

Welke (bedrijfs-)wagen past het beste bij jou? Doe hier de autotest.

Wat zijn de regels voor het gebruik van de tankkaart?

Een tankkaart is enkel voor persoonlijk gebruik en mag je dan ook enkel voor je eigen wagen gebruiken. Aangezien je meestal je kilometers moet doorgeven, kan je werkgever je verbruik monitoren en zo onregelmatigheden detecteren. Niet gebruiken voor je oldtimer of grasmachine, met andere woorden. En al zeker niet de barmhartige Samaritaan uithangen aan de benzinepomp.

Mag mijn werkgever mijn boetes zien?

Indien de bedrijfswagen is aangekocht, komt de boete meestal op het sociaal secretariaat van het bedrijf terecht. Indien de bedrijfswagen geleased wordt, krijgt de leasemaatschappij de boete als eerste in de bus. Nadien geeft de maatschappij ze door aan de werkgever of aan de werknemer thuis indien zijn adresgegevens in het FMS-systeem (Fines Management Services) zitten. Je werkgever mag wettelijk gezien niets weten over de aard en de inhoud van je verkeersovertredingen. Maar dat gebeurt onrechtstreeks wel wanneer een brief van de politie op jouw nummerplaat binnenkomt.

Wat zijn de populairste bedrijfswagens?

Data-analist JATO houdt ons maandelijks op de hoogte omtrent de populairste bedrijfswagens. De populairste merken zijn de gekende Duitse Drie: BMW, Audi en Mercedes. Bij de modellen staat er echter een Zweed op kop, de Volvo XC40. Eentje die trouwens in de fabriek in Gent wordt gebouwd. Achter de XC40 volgen de BMW 3 Reeks en 1 Reeks. De Audi A3 en BMW X1 sluiten de top 5 af.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door HLN Drive. HLN Drive is de grootste virtuele autoshowroom van Vlaanderen.