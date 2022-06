“Modellen zoals de Peugeot 108 worden te duur om te maken”: onze autokenner legt uit waarom een eigen wagen onbetaalbaar dreigt te worden

Leuvens Solar Team doet recordpo­ging in Belgische zonnewagen

Het Agoria Solar Team is zondagochtend in Lommel begonnen aan een poging tot het breken van het wereldrecord "meeste aantal kilometers gereden met een zonnewagen in 12 uur tijd". Het huidige wereldrecord staat op 924 kilometer, op naam van het Nederlandse Solar Team uit Delft. Het is de eerste keer dat het studententeam van de KU Leuven een gooi doet naar het record.

12 juni