Mini legt productie in Britse fabriek stil door tekort aan computerchips

Verbran­dings­mo­tor, hybride, elektrisch? Helft van Vlamingen weet het niet en stelt aankoop van wagen uit

De helft van de Vlamingen stelt de aankoop van een wagen uit. De belangrijkste reden is omdat ze niet weten of ze moeten kiezen voor een elektrische wagen, een hybride of een met een verbrandingsmotor. Dat blijkt zondag uit de Mobiliteitsbarometer van mobiliteitsorganisatie VAB, een online bevraging bij 2.000 Vlamingen.

30 januari