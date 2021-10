Met welke wagen van minder dan 40.000 euro kan je nog echt plezier beleven?

Hyundai i30 N (vanaf 37.999 euro)

Dit is de bedrijfswagen van onze landgenoot Thierry Neuville, meervoudig vicewereldkampioen rally. De wagen werd ontwikkeld op de Nürburgring, een racecircuit in Duitsland. De Hyundai i30 N is 280 pk sterk, nergens vind je een goedkopere wagen die zo krachtig is. De ophanging van de i30 N(zie foto boven) is vrij stevig, het geluid rauw en het stuur direct: niet meteen de auto om mee naar de supermarkt te gaan, maar voor een uitje naar de Ardennen is hij ideaal. Lees hier meer over de Hyundai i30.