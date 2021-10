Met dit poepsimpele trucje reinig je de bekerhouders in je auto snel en eenvoudig

Glas en sok

Veel automobilisten vertrouwen op huismiddeltjes als het gaat om het schoonmaken van de auto, en dat is bij deze truc niet anders. Je hebt enkel spullen nodig die je gegarandeerd in huis hebt: een glas dat in je bekerhouder past, een sok en een spuitfles met allesreiniger.

De werkwijze is als volgt: span de sok over de onderkant van het glas. Het beste kun je een sok kiezen die wat dikker is dan gemiddeld. Daarna spuit je de sok in met de allesreiniger. Vervolgens plaats je het glas met de sok in de bekerhouder en draai je het een paar keer rond.