Met deze slimme sleuteltruc koelt je hete auto sneller af

De autotemperatuur kan in de zomer al snel oplopen tot 60 graden Celsius. Iets wat in een moderne auto echter gemakkelijk kan worden opgelost dankzij zeer goede airconditioningsystemen.

Helaas duurt het vaak enkele minuten voordat de temperatuur aangename waarden vertoont. Maar er bestaat een manier om de eerste hitte uit je auto te laten ontsnappen voordat je instapt. Nagenoeg alle moderne auto’s hebben namelijk een functie waarmee je in één beweging alle ramen tegelijkertijd opent als je aan komt lopen.

Alle ramen gaan tegelijkertijd open

Door de knop waarmee je je auto ontgrendelt enkele seconden ingedrukt te houden, zullen alle ramen tegelijkertijd omlaag gaan. Als je een schuifdak hebt, gaat dat zelfs ook open. Daardoor waait in ieder geval de ergste hitte uit je auto en wordt de binnenkant al snel enkele tientallen graden koeler door de koudere buitenlucht.

Wanneer je een paar honderd meter met alle geopende ramen rijdt, is alle hete lucht weg en heeft de airco het een stuk gemakkelijker. Zet 'm eerst even op recirculatiestand, totdat er koude lucht uit de ventilatieopeningen stroomt. Dat is de meest optimale manier om je auto koel te krijgen.