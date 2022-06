Met de auto op reis? Deze verkeersregels gelden in het buitenland

IndependerHeel wat landgenoten vertrekken de komende weken in alle windrichtingen op autovakantie. De Europese wegen hebben echter per land uiteenlopende verkeersregels in petto, denk maar aan de maximumsnelheden, tolpoorten en vignetten. Independer.be wijst je – letterlijk en figuurlijk – de weg per land.

Frankrijk

• Snelheid

Op de autosnelwegen mag je in Frankrijk tot 130 km/u rijden bij droog weer en 110 km/u bij regenweer. In de bebouwde kom geldt max. 50 km/u, op wegen met één rijstrook in beide richtingen en zonder middenberm mag je 80 km/u rijden. Op wegen buiten de bebouwde kom met twee rijstroken in elke richting geldt 90 km/u bij droog weer en 80 km/u bij regen. Op wegen buiten de bebouwde kom met middenberm is de limiet dan weer 110 km/u bij droog weer en 100 km/u bij regen.

• Milieu

Auto’s die te vervuilend zijn, mogen bepaalde milieuzones niet binnen. Er zijn in Frankrijk zes verschillende milieustickers. Welk vignet je eventueel op je auto moet plakken, is afhankelijk van het type en de leeftijd. Je kan op de website www.certificat-air.gouv.fr nagaan welke sticker je moet kopen en het vignet dan ineens bestellen.

• Tol

In Frankrijk gelden tolheffingen op de autosnelwegen. Wanneer je de tolweg oprijdt, krijg je een kaartje. Dat lever je weer in wanneer je de tolweg verlaat. Je dient dan meteen te betalen met je bankkaart. De Franse overheid heeft de tarieven opnieuw verhoogd onder impuls van de inflatie. In 2021 stegen de prijzen van de tolwegen al met 0,44 procent. Daar komt dit jaar nog eens 2 procent bij. Interessant is de télépéage-badge Bip and Go, die je via VAB kan aanschaffen.

Zorgeloos met de auto op verlof? Deze documenten mag je in geen geval vergeten.

Luxemburg

• Snelheid

Luxemburg is voor veel vakantiegangers een transitland. Binnen de bebouwde kom mag je er 50 km/u rijden, erbuiten 90 km/u. Op autosnelwegen geldt 130 km/u als maximumsnelheid, behalve bij een nat wegdek. Dan mag je maximaal 110 km/u rijden.

• Milieu

Er zijn nog geen lage-emissiezones of andere milieumaatregelen van kracht voor het verkeer in Luxemburg.

• Tol

Er zijn geen tolwegen in Luxemburg.

Nederland

• Snelheid

In Nederland mag je tussen 6 uur en 19 uur slechts 100 km/u rijden op de auto(snel)wegen. Buiten die uren geldt 130 km/u als snelheidslimiet, tenzij anders aangegeven door borden. Binnen de bebouwde kom is 50 km/u het maximum, erbuiten 80 km/u. Op de provinciale wegen geven strepen de maximumsnelheid aan: 100-kilometerwegen krijgen een dubbele witte streep over het midden van de weg. Het asfalt ertussen is groen. Op 80-kilometerwegen zie je dezelfde dubbele witte streep, maar dan zonder de groene kleur ertussen, of is er helemaal geen middenstreep. 60-kilometerwegen hebben geen middenstreep en worden aangeduid met het verkeersbord voor 60 km/u.

• Milieu

In de stadscentra van Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Den Haag geldt er een verbod op dieselwagens onder Euronorm 4.

• Tol

Er wordt voor personenwagens op de Nederlandse snelwegen geen tol geheven. Er is wel tol voor tunnels (tarieven gewone personenwagens):

- Kiltunnel op de N3/N217 in Kil ter hoogte van Dordrecht: 2 euro

- Westerscheldetunnel tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk: 5 euro

Spanje

• Snelheid

Op de Spaanse autosnelwegen mag je net als bij ons maximaal 120 km/u rijden. Op de autowegen mag je 100 km/u, op de gewone wegen buiten de bebouwde kom 90 km/u. Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/u, bij wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting is dat 50 km/u.

• Milieu

Op de Spaanse autosnelwegen is geen vignet vereist, maar in het centrum van Madrid en Barcelona gelden wel milieunormen waarvoor je er eentje nodig hebt. Het vignet is enkel van toepassing voor Spaanse nummerplaten. Je kan je als toerist digitaal registreren zodat je nummerplaat voor een dag geregistreerd staat om in de milieuzone te mogen rijden in Barcelona. Dat kost je 5 euro en kan je aanvragen via je hotel in Barcelona of rechtstreeks via zberegistre.ambmobilitat.cat. Meer informatie over de toegelaten vignetten vind je op sede.dgt.gob.es.

• Tol

Op de meeste autosnelwegen in Spanje moet je tol betalen. Op de website van ViaMichelin kan je de toltarieven voor je route zelf berekenen. Je kan betalen met de bankkaart, maar het is aan te raden om toch wat cash mee te nemen. Net als in Frankrijk is de télépéage-badge Bip and Go ook hier geldig.

Duitsland

• Snelheid

Op de Duitse autosnelwegen en wegen met twee keer twee rijstroken (en middenberm) geldt een zogenaamde ‘aanbevolen maximale snelheid’ van 130 km/u. Je mag in principe sneller rijden, behalve op plaatsen waar wel een snelheidsbeperking is ingesteld omwille van het milieu, lawaaihinder, of in de buurt van werken. Let ook op: Stel dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval – op een plek waar enkel de aanbevolen snelheid geldt – dan riskeer je wel minstens deels aansprakelijk te worden gesteld. Binnen de bebouwde kom geldt een maximale snelheid van 50 km/u, buiten de bebouwde kom 100 km/u. Een rechthoekig geel bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan, hetzelfde bord met een rode streep markeert het einde.

• Milieu

In veel steden zijn de Duitse Umwelt- of milieuzones van toepassing. Je hebt er een sticker voor nodig die je op je voorruit moet kleven. De kleur is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ondertussen heb je bijna altijd een groene sticker nodig. Je kan de juiste sticker kopen in de garages en stations voor technische controle van TÜV en Dekra, in de steden waar het vignet van toepassing is, of op voorhand in de VAB-webwinkel.

• Tol

Er wordt geen tol geheven voor personenwagens op de Duitse snelwegen.

Een ongeval in buitenland? Lees hier hoe je het Europees aanrijdingsformulier correct invult.

Oostenrijk

• Snelheid

Binnen de bebouwde kom geldt in Oostenrijk een maximumsnelheid van 50 km/u, erbuiten is dat 100 km/u. Op de autosnelwegen mag je maximaal 130 km/u, met een nachtlimiet van 110 km/u tussen 22 uur en 5 uur op de snelwegen A10, A12, A13 en A14. Op delen van de A12 en de A13 is een maximumsnelheid van 100 km/u van toepassing.

• Milieu

Er zijn voorlopig geen milieuzones voor personenwagens in Oostenrijkse steden.

• Tol

In Oostenrijk is een autosnelwegvignet verplicht voor personenwagens. Je kan kiezen tussen een gewoon vignet, een sticker om op je voorruit te kleven, of een digitaal vignet dat wordt gekoppeld aan je nummerplaat. Je koopt je kleefvignet bij VAB of in benzinestations aan de grensstreek tussen Duitsland en Oostenrijk. Voor tien dagen betaal je als niet-lid van VAB 17 euro. Het digitale vignet kan je niet direct na aankoop gebruiken, maar is ten vroegste 18 dagen na aankoop geldig. Voor sommige tunnels en snelwegen moet je apart tolgeld betalen. Op www.asfinag.at lees je waar dit het geval is.

Zwitserland

• Snelheid

In Zwitserland geldt een maximale snelheid van 120 km/u op de autosnelwegen. Binnen de bebouwde kom is 50 km/u de limiet, erbuiten 80 km/u en op de autowegen 100 km/u.

• Milieu

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, wil Genève de meest vervuilende auto’s weren. Daarom voert de stad een milieuvignet in, de Stick’Air, dat zes verschillende categorieën onerscheidt. Op air.ge.ch kan je controleren welk milieuvignet jouw wagen krijgt.

• Tol

In Zwitserland heb je een vignet nodig om gebruik te mogen maken van de autosnelwegen. Je moet ook tol betalen voor bepaalde tunnels (die niet op de snelwegen liggen) en toeristische routes. Je kan het tolvignet aankopen bij VAB of aan de grens. Dat kost je ongeveer 37 euro en is een jaar geldig.

Italië

• Snelheid

Op de Italiaanse autosnelwegen mag je maximaal 130 km/u rijden, 110 km/u bij neerslag en 100 km/u voor wie zijn of haar rijbewijs nog geen drie jaar heeft. Op de autowegen geldt 110 km/u en 90 km/u bij neerslag en voor wie het rijbewijs nog geen drie jaar heeft. Binnen de bebouwde kom mag je niet sneller gaan dan 50 km/u, erbuiten 90 km/u.

• Milieu/vignet

Ook Italië kent steeds meer milieuzones in steden. In sommige historische stadscentra is een zogenaamde Zona a Traffico Limitato of ZTL ingesteld. Het is verboden hier te rijden of te parkeren voor toeristen. Steden met milieuzones zijn Rome, Arezzo, Bologna, Bolzano, Bressanone (Brixen), Firenze (Florence), Milaan, Palermo, Pisa, en Verona. Check de regels op voorhand bij je verblijfplaats.

• Tol

In Italië moet je tol betalen op de autosnelwegen. Het bedrag wordt bepaald per voertuigklasse en per afgelegde kilometer. Op de website van Autostrade kan je voor jouw route de precieze tol berekenen. Ook hier kan je handig gebruik maken van de télépéage-badge Bip and Go.

En wat bij pech onderweg? Bij een full omnium autoverzekering is bijstand na een ongeval meestal inbegrepen. Pechverhelping zit vaak niet in de autopolis vervat. Sommige verzekeraars bieden bijstand in het buitenland aan via een aanvullende verzekering. Om je vakantie helemaal zorgeloos in te zetten, is een aparte reisbijstandsverzekering vaak een goed idee. Wat niet is inbegrepen in je autoverzekering, kan je op die manier verzekeren via de reisbijstand. Tip: Via Independer.be kun je vergelijken welke dekking verschillende verzekeraars bieden.

