Mercedes moet honderdduizenden auto's terugroepen wegens mogelijk brandgevaar door technisch defect, maar wacht nog op onderdelen

Het brandgevaar wordt veroorzaakt door een mogelijke lekkage in de koelvloeistofpomp die componenten zou kunnen opwarmen. Bepaalde voertuigen van de modellen GLE/GLS, C-Class, E-Class, S-Class, GLC, CLS en G-Class met dieselmotoren lopen kans op een dergelijke lekkage.

Het nieuws werd als eerste gemeld door dagblad ‘Bild’, dat een kopie publiceerde van een brief die Daimler naar wereldwijd zo'n 800.000 Mercedes-Benz-eigenaren heeft gestuurd die door het defect worden getroffen. In de brief stond dat "het risico op brand niet kon worden uitgesloten".

Quote In de tussentijd moet het getroffen voertuig op een bijzonder voorzichti­ge manier worden bestuurd en moet het gebruik tot het absolute minimum worden beperkt. Daimler in een brief aan de getroffen eigenaars

Afwachten

Daimler bevestigde intussen dat de brief authentiek is, maar kon het aantal van 800.000 getroffen voertuigen niet bevestigen. Ook liet de autofabrikant weten dat de terugroepactie al in november werd aangekondigd, maar dat met de herstellingen pas midden of eind deze maand kan worden gestart doordat het moet wachten op onderdelen. “In de tussentijd moet het getroffen voertuig op een bijzonder voorzichtige manier worden bestuurd en moet het gebruik tot het absolute minimum worden beperkt", waarschuwde Daimler nog in de brief.

België?

De Belgische woordvoerder Sebastien Van den Moortel bevestigt het technisch defect, maar wijst erop dat brand slechts in het meest extreme geval zou voorkomen. “Er dus zeker geen reden tot paniek”, klinkt het. Hij heeft zelf geen weet van voertuigen waar brand is ontstaan.

Ook voor België geeft de woordvoerder geen concrete aantallen vrij. “Belgische eigenaars krijgen allemaal een brief om te melden of hun auto getroffen is”, zegt Van den Moortel. “Nadien zullen ze een uitnodiging krijgen om een afspraak te maken om het euvel te herstellen. Tot dan moet men waakzaam zijn. Als het dashboard aangeeft dat de koelvloeistof is gedaald, neemt men best meteen contact op met de garage.”