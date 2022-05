Mercedes-Benz gaat zich meer richten op luxe en dure modellen

De nieuwe strategische plannen, die donderdag werden gepresenteerd, houden onder meer in dat er minder instapmodellen van Mercedes-Benz op de markt gaan komen. Daarnaast gaan investeringen voortaan vooral naar duurdere voertuigen. De fabrikant merkt namelijk dat er de laatste tijd grote vraag is naar zijn luxe sedans en hier valt ook veel winst mee te maken.

Op de vraag of dit op den duur het einde betekent van compacte Mercedessen in de zogenoemde A- en B-klasse, gaf Källenius nog geen duidelijk antwoord. “De rest laat ik aan uw verbeelding over”, zei de Mercedes-baas simpelweg. In de media wordt al langer gespeculeerd over een dergelijke stap.

China

Källenius gaf wel aan dat er volgend jaar een nieuwe E-klasse komt in het luxe middensegment. Ook staat er een extra model op de planning dat speciaal is afgestemd op de Chinese markt. China geldt voor Mercedes tegenwoordig als de belangrijkste afzetmarkt. Eerder werd al bekend dat Mercedes zich net als andere autofabrikanten meer gaat richten op elektrische auto's. De ambitie is om in 2030 alleen nog maar elektrische wagens te verkopen.

Sommige analisten hebben twijfels of de nieuwe strategie van Mercedes slim is. Ze wijzen erop dat het concern het de laatste tijd inderdaad vooral moet hebben van duurdere auto's, maar daarbij zou ook meespelen dat de totale leveringen lager uitkomen als gevolg van de wereldwijde chiptekorten. De kenners vragen zich af of de hoge marges, die op sommige auto's worden behaald, ook op de langere termijn houdbaar zijn.

