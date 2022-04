Mag je met je cabrio door de carwash?

Hangt je auto vol met Saharazand? Zo maak je hem schoon zonder krassen en strepen

Gisteren joeg de wind Saharazand over ons land, wat bij velen een besmeurde wagen achterliet. Tijd voor een goede schoonmaak dus. Maar doe je dat zelf of rij je toch beter even naar de carwash? En waar moet je allemaal op letten bij een schrobbeurt? Yves De Boeck, docent carrosserie bij Syntra Mechelen, zet ons op weg.

17 maart