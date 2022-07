Lidl gaat spotgoedkope elektrische auto's aanbieden

Nog op zoek naar een goedkope leaseauto? Dan heeft Lidl misschien de oplossing voor jou. De supermarkt biedt sinds kort een elektrische wagen aan voor 222 euro per maand: de Elaris Finn. Voorlopig is de auto wel alleen te leasen in Duitsland.

Bij Lidl kan je nu al je elektrische auto gratis opladen op de parking. Een service die al enorm populair is bij de klanten. De keten gaat nu nog een stapje verder. In Duitsland kan je sinds kort de Elaris Finn leasen voor 222 euro per maand. Je kan de auto ook kopen voor 20.330 euro.

De Elaris Finn is gebaseerd op de Zotye Zhima E30. Een 2,87 meter lange auto met twee zitplaatsen. De wagen beschikt over zo’n 48 pk, waarmee je een topsnelheid van 115 kilometer per uur kan halen. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 32 kWh. Daardoor komt het rijbereik neer op zo'n 200 kilometer. Verder is de auto uitgerust met airconditioning, cruisecontrol, navigatie en DAB+ radio.

De auto laadt op tegen een snelheid van 30 kW. Aan een laadpaal van Lidl is een uurtje voldoende om de accu’s op te laden. Aan een klassiek stopcontact reken je op een uur of vijf.

Het is voorlopig nog niet duidelijk of Lidl de auto ook in België zal lanceren.

Volledig scherm - © Elaris

Volledig scherm © Elaris

Lees ook