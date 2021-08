Lancia en Alfa Romeo volledig elektrisch in 2026 en 2027

Elke automobo­list een elektri­sche wagen, maar hoeveel kost dat? "Batterij kost steeds minder”

15 juli De Europese Commissie verbiedt vanaf 2035 de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor en vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens in België emissieloos zijn. Over 10 à 15 jaar rijden we dus allemaal op elektriciteit. Maar wat betekent dat voor onze portemonnee? Autokenner Tony Verhelle maakt de rekensom. Verder legt auto-expert Joost Bolle uit hoe het voelt om elektrisch te rijden.