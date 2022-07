Krijg je een boete als je met teenslippers rijdt? “In dit vakantieland moet je 80 euro betalen”

Het is verleidelijk tijdens de warme zomertemperaturen: je komt juist terug van het zwembad of het strand, je wil zo snel mogelijk terug naar huis en je beslist daarom om op je slippers terug te rijden. Maar kan je daar een boete voor krijgen? En hoe zit het met de wetgeving in vakantielanden? Wij vroegen raad aan verkeersinstituut VIAS. “In Spanje kan je een boete krijgen van 80 euro.”

Teenslippers of badslippers. Ze zijn allebei perfect om mee rond te wandelen op een strandboulevard of naast het zwembad. Maar mag je er ook mee autorijden? “In de Belgische wegcode staat er niets specifieks vermeld over de schoenen waarmee je mag rijden”, vertelt woordvoerder Stef Willems van VIAS. “We raden wel ten zeerste af om met teenslippers te rijden.”

“Als je zo’n slippers aanhebt, heb je vaak niet voldoende grip op je pedalen om te kunnen remmen. Bovendien kunnen ze tussen je tenen wegglippen en ergens vast komen te zitten, bijvoorbeeld onder één van je pedalen. Dat kan voor gevaarlijke toestanden zorgen. Je remafstand wordt er langer door en je geraakt mogelijk niet op tijd gestopt. Ook met blote voeten of op hakken rijden, raden we af. Je blote voeten kunnen bijvoorbeeld van je pedalen glijden, waardoor je de controle over het stuur verliest.”

Bovendien zit er in onze wegcode nog een addertje onder het gras. “Als een politieagent je rare manoeuvres ziet uitvoeren en vaststelt dat dat komt omdat je met teenslippers, klompen of laarzen rondrijdt, kan die je wel een boete geven, van zo’n 174 euro. De wet zegt immers het volgende: “Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.”

Frankrijk en Spanje

En hoe zit het met de regelgeving in vakantielanden zoals Frankrijk en Spanje? “In Spanje krijg je een boete van 80 euro als je met slippers rijdt”, zegt Willems. “In Frankrijk bedraagt het boetebedrag zelfs 90 euro.”

Tot slot heeft VIAS nog een laatste gouden tip om ‘slipperboetes’ te voorkomen: “Zorg dat je altijd een paar gemakkelijk sportschoenen in je wagen hebt liggen. Die moeten niet duur zijn, maar vooral comfortabel. Je kan ze in de auto snel wisselen met je slippers, en je vervelende boetes besparen.” Zo’n reservepaar is bovendien ook altijd handig als het zwaar onweert, en je andere schoenen doorweekt zijn.”

