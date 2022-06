Klopt het dat je minder snel misselijk wordt als je zelf rijdt? En bestaan er hulpmiddeltjes voor passagiers?

De vakantie nadert en daarmee ook het reisseizoen. Misschien ben jij de auto zelfs al aan het inladen voor een lange rit naar een exotischer oord. Of behoor jij tot de reizigers van wie de maag al omkeert bij de gedachte aan een hobbelige bergrit? In dat geval wordt het hoog tijd om je wagenziekte aan te pakken. Hoe je dat doet? Wij vroegen het aan HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters .

Hoe ontstaat reisziekte precies?

“Wanneer je stilzit, maar tegelijkertijd ook vooruit beweegt, ontvangen je hersenen tegenstrijdige informatie van je ogen, je evenwichtsorgaan, spieren en gewrichten. Daardoor krijg je last van kinetosis, ofwel reisziekte”, verklaart Martijn Peters. “Daarnaast is er nog de ‘Postural Stability Theory’. Die stelt dat het feit dat we onze houding te lang niet kunnen controleren ook een belangrijke rol speelt.”

De symptomen van wagenziekte herken je vast wel: je wordt geleidelijk aan misselijk, je huid wordt bleek en bezweet en uiteindelijk moet je vaak braken. Sommige mensen beginnen ook te zuchten en te geeuwen, en krijgen last van meer speekselproductie. Ook winderigheid, boeren, constipatie of net diarree kunnen een gevolg zijn van een onaangename autorit.

Waarom word ik wagenziek en mijn medereiziger niet?

Wetenschappers zijn nog op zoek naar de precieze reden, maar ongeveer een derde van de bevolking is gevoelig voor wagenziekte. Toch kan iedereen er wel eens last van hebben. Zelfs de meest robuuste maag zal uiteindelijk protesteren als hij maar ruw genoeg dooreen wordt geschud. “Bij kinderen komt wagenziekte vooral voor tussen 2 en 12 jaar”, weet Martijn. “Verder moeten volwassen vrouwen vaker naar Motilium grijpen dan mannen. Al zeker tijdens hun menstruatie of zwangerschap. Ook migrainepatiënten trekken vaker bleek weg in de auto.” Is er hoop voor al deze misselijke passagiers? “De neiging om wagenziek te worden vermindert met ouder te worden en vaker te reizen.”

Quote Je ogen even sluiten zorgt ervoor dat je hersenen tegenstrij­di­ge informatie beter de baas kunnen. Martijn Peters

Helpt het om zelf te rijden?

Zelf aan het stuur zitten zou effectief helpen om minder snel ziek te worden. Het controlegevoel over het voertuig speelt hierin een belangrijke rol. Al zou het ook te maken kunnen hebben met de positie van het hoofd van de bestuurder. “Bij het draaien houdt de bestuurder zijn hoofd in de richting van de bocht om de zichtbaarheid te verbeteren en de druk op het lichaam te verminderen”, vertelt Martijn. “Een passagier zal zijn hoofd eerder in de tegenovergestelde richting houden, wat de kans op misselijkheid net bevordert.” Beweeg je lichaam en hoofd dus steeds zoals de bestuurder met de bocht mee.

Bestaan er nog hulpmiddeltjes voor passagiers?

Als dat niet helpt, kan je natuurlijk altijd langs de apotheek rijden om een pilletje. Al zijn er nog andere manieren om een autorit zonder al te veel kleerscheuren te doorstaan. Zo zal vooraan zitten met goed uitzicht de symptomen al verminderen. Hou daarnaast ook je blik recht vooruit en blijf kijken naar een veraf gelegen punt. Uiteraard is lezen uit den boze. Martijn: “Ook je ogen sluiten zorgt ervoor dat je hersenen tegenstrijdige informatie beter de baas kunnen. Eet verder steeds een lichte maaltijd voor je vertrekt en drink onderweg ook voldoende, zolang het maar geen alcohol is waar je weer van gaat draaien”. Zorg daarbij voor een goede ventilatie en draag lichte, losse kleding.

Nog een laatste tip: “Volgens een recente Britse studie kunnen we onze hersenen trainen om minder vatbaar te zijn voor bewegingsziekte, door middel van eenvoudige visueel-ruimtelijke oefeningen.” Denk maar aan taken zoals papier vouwen, 3D-objecten vergelijken en bepaalde figuren in tekeningen identificeren. Bijzonder handig als we binnenkort allemaal een zelfrijdende wagen hebben!

Lees ook: