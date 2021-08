Kies je best een verbrandingsmotor of elektrische wagen? HLN Drive test de verschillen bij de Hyundai Kona

HLN DriveHet motorenpalet van automodellen breidt alsmaar uit. Waar je vroeger enkel voor een benzine- of dieselversie kon kiezen, kan je nu ook vaak een hybride of elektrische motor in je wagen verkrijgen. Maar hoe maak je de beste keuze? HLN Drive neemt de proef op de som aan de hand van de Hyundai Kona.

Uiterlijk verschillen ze wel wat van elkaar. Zo heeft de EV-versie van de Kona een opvallende toegemaakte grille en zijn de plastic beschermstukken, onder andere rond de wielkasten, minder uitgesproken bij de elektrische variant. Binnenin zijn de verschillen weer minder uitgesproken, enkel het centrale infotainmentscherm met EV-specifieke menu’s zorgt voor verschil.

Het prijskaartje van beide modellen verschilt echter nog meer: daar waar de kleine SUV (nog geen 4,20 meter in lengte) in benzine-afgeleide begint bij 18.000 euro (120 pk), moet je voor de weliswaar beter uitgeruste elektrische basisversie (136 pk) al 38.000 euro neerleggen. Daarvoor krijg je de versie met 39 kWh batterij, goed voor 289 km aan autonomie.

Praktisch

Op praktisch vlak kan de EV vrij goed mee met zijn benzinebroertje: met 332 liter aan kofferruimte scoort hij net iets minder dan de benzineversie (374 liter). De hoofd- en beenruimte in beide modellen is dan weer nagenoeg gelijk. Om de praktische aspecten moet je het met andere woorden nauwelijks doen, tenzij die iets grotere koffer zo levensbelangrijk voor jou is. En als dat echt het geval is, kies je nog altijd best voor de Hyundai Bayon. Nagenoeg net zo groot, maar een koffer die zowat 50 liter meer slikt.

Rijprestaties

De rijprestaties van beide modellen verschillen dan weer meer. De Kona EV trekt vlot op, gaat soepel mee in het verkeer en het interieur is stil. Qua aandrijflijn heeft Hyundai het goed voor elkaar! Enkel het remmen, en dan vooral de overgang van regeneratief naar remmen op de schijven, zit niet helemaal goed bij de Kona. En dat is geen schande, nog meer elektrische voertuigen hebben hier moeite mee.

Ook de gewone Kona doet het niet slecht, al kon de geluidsdemping wat ons betreft een tikje beter. De automatische versnellingsbak durft dan weer een steekje laten vallen in traag verkeer, maar is levendig en scherp eens je het tempo kan opvoeren. Hetzelfde geldt voor het chassis, even goed als dat van de elektrische versie, met als pluspunt dat deze jongen wat minder gewicht op de weegschaal zet.

Conclusie

De Hyundai Kona EV ziet er wat ons betreft iets mooier uit dan de benzineversie. Bovendien is 41.000 euro voor een wagen met een batterij van 64 kWh (meer dan 400 km rijbereik) best scherp geprijst. Daarnaast rijdt de elektrische Kona net iets vlotter dan de benzineversie. Het budget niet of geen fan van elektrisch? Dan zit je met een goed aangeklede benzineversie – die bovendien vaak goedkoper is dan de EV – uiteraard nog altijd goed.

