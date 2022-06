KAART. Lang parkeren op de luchthaven of toch beter per trein, bus of taxi? Wij vergelijken prijzen en mogelijkheden

Stel je voor: je zomervakantie ligt vast. Alles is geboekt: je hotelkamer in Sevilla en je vluchten vanuit Zaventem. Samen met je partner en twee kinderen vertrek je straks vanuit Diksmuide. Je smacht nu al naar de Spaanse zon tussen 10 en 31 augustus. Maar hoe druk je straks de parkingkosten op Brussels Airport? Waar stal je jouw auto het goedkoopst? Via Brussels Airport en Interparking zochten we het voor je uit.