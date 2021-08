Is dit straks de duurste Porsche ter wereld?

Twee Limburgers op podium in extreem zware en spannende editie van de 24 uur van Spa

1 augustus Twee Limburgers werden tweede in de 73ste editie van de 24 uur van Spa: Dries Vanthoor en Louis Machiels. Dries Vanthoor werd in zijn WRT Audi tweede algemeen, maar moest de zege in de eindfase afstaan, Louis Machiels reed in zijn Ferrari naar een tweede plek in Pro/Am, een tweede plek die een einde maakt aan een pechreeks in de race in de Ardennen.