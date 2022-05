Is deze Belgische e-bike zijn geld waard? Onze expert deed de test: “Dit ding oogt strak en hypermodern”

Independer Mag je handsfree vergaderen achter het stuur? Dit zegt je verzeke­ring

9 procent van de werknemers vergaderde de voorbije maand minstens één keer onderweg in de auto achter het stuur, dat blijkt uit een enquête van Vias Institute. Strikt genomen is het niet verboden, maar gevaarlijk is het wel. Ben je verzekerd als je in je auto deelneemt aan een videovergadering? Independer.be zoekt het uit.

12 mei