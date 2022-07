In deze vakantielanden heb je het meeste kans op een verkeersongeval

IndependerBelgië staat in de top 5 van landen met de meeste verkeersslachtoffers. Oost-Vlaanderen is daarbij de gevaarlijkste provincie. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van cijfers van Eurostat. Maar welk vakantieland is het meeste onveilig? En komt je verzekering tussen als je een ongeval krijgt in het buitenland?

Op het gebied van verkeersveiligheid valt nog veel te verbeteren in België. Onze wegen behoren tot de meest onveilige van Europa. Zo zijn er in Oost-Vlaanderen per 10.000 inwoners jaarlijks 37,9 verkeersslachtoffers te betreuren. Dat aantal is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 32,2 slachtoffers per 10.000 inwoners. Het gaat dan om zowel (ernstig) gewonden in het verkeer als ongelukken met een dodelijke afloop.

Ook in West-Vlaanderen (36,7 slachtoffers per 10.000 inwoners) en in de provincie Antwerpen (34,8) ligt het aantal verkeersongelukken hoger. De ‘meest verkeersveilige provincie’ is Waals-Brabant met 24,8 slachtoffers per 10.000 inwoners.

Rest van Europa

In Oostenrijk vallen ieder jaar de meeste verkeersslachtoffers. Bijna 43 slachtoffers per 10.000 inwoners. Daarna volgen Duitsland (39,7) en Portugal (33,5). België (32,2) staat op de vierde plek. De top vijf wordt afgesloten door Turkije en Slovenië (27,6).

Als we kijken naar de veiligheid in de Europese hoofdsteden, staan Berlijn (41,9) en Rome (31,4) op plek een en twee. Onze eigen hoofdstad Brussel sluit die top drie af met 30,4 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners.

Veiligste land en hoofdstad

Denemarken komt als ‘meest verkeersveilige’ Europese land uit de bus: hier waren per 10.000 inwoners ‘slechts’ 5 verkeersslachtoffers. De veiligste hoofdstad? Dat is vooralsnog Kopenhagen. In de Deense hoofdstad werden ‘slechts’ 4,2 verkeersongelukken gemeld met (dodelijk) letsel als gevolg. Ook in Warschau (4,6 slachtoffers per 10.000 inwoners), Helsinki (6,4) en Oslo (6,6) is het verkeer relatief veilig.

Wat moet je doen bij een ongeval in het buitenland?

Maar wat als je plots een ongeval krijgt in het buitenland? Komt je verzekering dan tussen? “Het ligt er een beetje aan welke verzekering je hebt”, zegt Birgit Verbruggen van Independer. “Als je over een full omniumverzekering beschikt, betaalt jouw verzekeraar de schade aan je auto. Je moet met andere woorden dus enkel aangifte doen bij jouw verzekeraar. Die handelt alles af met de verzekeraar van de tegenpartij.”

“Heb je enkel een verzekering met burgerlijke aansprakelijkheid én rechtsbijstand? Dan kan je via je rechtsbijstandsverzekering de verzekeraar van de tegenpartij contacteren om de schade te regelen. Je moet dus alles zelf afhandelen. Dat is het allemaal het geval als je niet in fout bent. Is dat wel het geval? Dan zal de tegenpartij zelf jouw verzekeraar contacteren. Bovendien gaat na een ongeval in fout, de premie van je verzekering wel stijgen.” Lees hier welke stappen je moet nemen bij een ongeval.

Je kan trouwens geen tijdelijke verzekering nemen voor ongevallen op vakantie. De enige tijdelijke verzekering die je kan nemen, is een reisbijstandsverzekering. Maar die dekt geen schade bij ongevallen. “De verzekering komt wel tussen bij onder meer een autorepatriëring of als je auto getakeld moet worden. Maar dan moet je dus wel kiezen voor een reisverzekering met voertuigbijstand.”

