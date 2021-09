In deze segmenten zijn elektrische wagens voordeliger dan hun benzine- en dieselconcurrent

HLN DriveIs een elektrische wagen nu goedkoper dan eentje met benzine- of dieselmotor? Het is een vraag die heel wat consumenten zich stellen. EV’s hebben dan wel een duurdere aankoopprijs, maar ze hebben minder onderhoud nodig. Daarnaast is elektriciteit ook goedkoper dan brandstof en verleent de overheid in bepaalde gevallen steun. Wanneer komt elektrisch goedkoper uit? HLN Drive ging op onderzoek.

Elk jaar presenteert leasemaatschappij LeasePlan zijn Car Cost Index, waarin de totale kost van elektrische voertuigen wordt vergeleken met die van een traditionele brandstofmotor. De cijfers van die eerste categorie worden jaar na jaar competitiever. In 2020, het laatste jaar waar we cijfers van hebben, was elektrisch rijden in een aantal gevallen zelfs de goedkoopste keuze. LeasePlan bekeek de kosten in 18 Europese landen, waaronder België.

“Het goede nieuws is dat de kosten van EV’s dalen. We zien ook dat er op de tweedehandsmarkt steeds meer kwaliteitsvolle elektrische occasiewagens verkocht worden. Het slechte nieuws is dat de overheid er niet in slaagt om de nodige laadinfrastructuur aan te bieden om aan de marktvraag te voldoen”, is het besluit van de CEO van LeasePlan, Tex Gunning.

Afhankelijk van het land

EV’s worden dus steeds interessanter als je het totale kostenplaatje bekijkt, al is dat enorm afhankelijk van het land waarin je woont. In Nederland en Noorwegen ben je bijvoorbeeld bijna altijd goedkoper af met een EV, Hongarije is het goedkoopste Europese land voor benzinewagens en Griekenland voor diesels.

Volledig scherm Toyota AYGO © Toyota

Maar ook het segment waarin je je wagen koopt, speelt zijn rol. Zo ben je voor kleinere wagens, zoals de Toyota AYGO of de Mazda2 altijd goedkoper af met een klassieke verbrandingsmotor. In België kost zo’n kleine EV bijvoorbeeld gemiddeld 797 euro per jaar tegenover 686 voor een benzine en 709 euro voor een diesel. Een fenomeen dat we in bijna alle Europese landen zien.

Middelgrote wagen? Kies elektrisch

In het zogenaamde C en D-segment, de middelgrote wagens dus, is het totale prijskaartje van een elektrische auto vergelijkbaar met de traditionele equivalent met verbrandingsmotor. Denk hierbij aan auto’s zoals de Volkswagen Golf, Hyundai Ioniq, Mercedes C-klasse of Polestar 2. Dit geldt trouwens niet alleen voor ons land, maar voor het merendeel van de West-Europese landen.

In de Executive klasse is tot slot een traditionele verbrandingsmotor of een (plug-in) hybride altijd de goedkoopste keuze, zelfs in EV-land Noorwegen. Met andere woorden, je kiest dus best voor een Audi A8 of een BMW 7 Reeks dan een Tesla Model S , althans wanneer je puur het kostenplaatje bekijkt.

