Ik kon toch ook zonder Tesla bij die superchargers terecht? Vijf vervelende ervaringen met je elektrische wagen in het buitenland (en zo los je ze op)

GETEST. Hoe gemakke­lijk kan je elektri­sche auto een caravan trekken naar Frankrijk? “Eerste probleem: een model vinden dat er eentje van 1.600 kilo mag slepen”

Over een paar jaar moeten we allemaal elektrisch rijden. Het zal de manier waarop we onze mobiliteit beleven ingrijpend veranderen. Zeer zeker voor eigenaars van een caravan, want gewicht is exponentieel nefast voor het rijbereik van een elektrische auto of ‘EV’. Onze autokenners Joost Bolle en Brecht Vanhaelewyn probeerden het uit en begrepen al snel: “Met EV en caravan naar het zuiden? Dat wordt een marteling…”

25 juni