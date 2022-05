Iconische Peugeot brengt veel meer op dan de al bizarre schatting van veilinghuis

De inschatting van het veilinghuis van tussen de 45.000 en 65.000 euro werd al als bizar gezien, maar de koper van de Peugeot ging daar nog eens ver overheen, zo meldt de Franse website Turbo.fr. Dat de auto gewild is, blijkt wel uit het feit dat het gaat om één van de eerste exemplaren uit 1987. De 130 pk sterke motor is bij deze auto nog niet voorzien van een katalysator.

Volledig scherm Peugeot 205 GTi. © Aguttes

Wat ook hielp, is dat de auto slechts 6.928 kilometer heeft gereden en dat de volledige geschiedenis is gedocumenteerd. De auto heeft een technische keuring ondergaan en de donkergrijze carrosserie is in perfecte staat, net als het interieur, dat een grijs-zwarte leren en stoffen bekleding combineert met rode vloerbedekking.

80 procent meer waard in paar jaar

De GTi werd in 1987 nieuw verkocht door een Peugeot-dealer in Orléans. Pas in 2009 veranderde hij van eigenaar na het overlijden van de eerste eigenaar en belandde de auto bij een verre neef. Twee jaar later, na heel weinig gereden te hebben, werd de 205 verkocht met 5.831 kilometer op de teller.

Volledig scherm Peugeot 205 GTi © Aguttes

De auto onderging vervolgens een volledige restauratie en werd in november 2019 geveild met 6.719 kilometer op de teller. De opbrengst was met 47.524 euro een record. Minder dan drie jaar en iets meer dan 200 kilometer later leverde de auto nog eens zo’n 80 procent extra op.

Volledig scherm Peugeot 205 GTi. © Aguttes

