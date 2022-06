Huurauto’s zijn erg duur geworden: in dit populaire vakantieland betaal je het meest

Uit gegevens van boekingen die gedaan zijn bij de reisorganisatie blijkt dat acht dagen autohuur nu (gemiddeld) ruim anderhalf keer zo duur is als in 2019. Er werd gekeken naar huurprijzen voor een auto op acht belangrijke vakantiebestemmingen. Vooral mensen die in de zomervakantie reizen, zullen de huurauto volgens het onderzoek in hun portemonnee voelen. In 2019 bedroeg de gemiddelde prijs voor acht dagen autohuur 274 euro, tegenover gemiddeld 443 euro in 2022. Dat is een prijsstijging van maar liefst 62 procent.

Italië bovenaan, Malta het goedkoopst

In Italië gingen de prijzen van een huurauto tijdens de zomervakantie het hardst de lucht in. Daar steeg de huurprijs voor acht dagen van 312 naar 720 euro. Malta is het meest voordelig; je betaalt er ‘slechts’ 248 euro. Op Cyprus verdubbelde de gemiddelde huursom (van 224 naar 448 euro), terwijl de prijs van een huurauto op Curaçao met tien procent steeg (was 328 euro, nu 360), tegenover maar liefst 68 procent stijging in Portugal. Daar betaalde je in 2019 nog gemiddeld 304 euro, nu bedraagt de gemiddelde huurprijs 512 euro.

Buiten de zomervakantie is er een minder heftige prijsstijging van gemiddeld 53 procent. In 2019 betaalde je in het algemeen zo’n 194 euro voor acht dagen in het laagseizoen. Dit jaar is dat 293 euro. Ook dan zijn de autohuurprijzen het laagst in Malta (176 euro) en Turkije (184 euro), waarbij opvalt dat Turkije het enige land is waar op dit moment de huurprijs lager ligt dan in 2019. Ook in het laagseizoen betaal je de hoofdprijs in Italië, namelijk 480 euro voor acht dagen. Dat is gemiddeld 114 procent meer dan drie jaar geleden.

Verklaring voor de stijging

Hoewel de huidige hoge inflatie zeker een rol speelt in de stijging van huurprijzen, heeft het coronavirus volgens het onderzoek de meeste impact gehad. Veel verhuurbedrijven gingen – vooral in 2020 – in overlevingsstand, waarbij huurauto’s bijvoorbeeld werden verkocht om personeel door te kunnen betalen.

Zodra er weer budget is om het wagenpark uit te breiden, krijgen verhuurmaatschappijen een ander obstakel voor hun kiezen. Vanwege het tekort aan computerchips kampt de auto-industrie nog altijd met enorm lange levertijden voor nieuwe modellen.

