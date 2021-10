Hoe voordelig is een tweedehands elektrische wagen? “Je vindt ze niet overal, maar moet weten waar te zoeken”

KAART. "Extra dienstver­le­ning voor onze klanten": bij deze winkels kan je jouw elektri­sche wagen gratis opladen

30 september Vandaag opent warenhuisketen Lidl een 100ste winkel met een laadpaal. Met die snellader kan iedereen zijn of haar elektrische wagen of fiets gratis van elektriciteit voorzien, zonder kaartje, pasje of andere rompslomp. En gratis bestaat wél, want ook andere winkelketens zoals Delhaize en Ikea leveren kosteloos stroom aan wie dat wil. Omdat de online zoektocht naar gratis tanken in ons land een calvarietocht langs verouderde info oplevert, verzamelden wij exclusief de recentste oplaadlocaties, met een overzicht van hoe ze werken.