Hoe onverslijtbaar zijn populaire Toyota Corolla en concurrenten? Chauffeur zweert bij Japanners en Koreanen, testbank bij Audi

Lancia en Alfa Romeo volledig elektrisch in 2026 en 2027

3 augustus Het Italiaanse automerk Lancia wordt in 2026 wereldwijd volledig elektrisch, het Italiaanse merk Alfa Romeo in 2027 in Europa, de VS en China. Dat heeft moederconcern Stellantis dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarresultaten.