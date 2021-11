HLN GIDS. Nu elektrisch rijden mogelijk verplicht wordt: alle info van onze experten van aankoop tot laden

Nieuwe wagens alleen nog elektrisch vanaf 2027? Experts noemen plan “erg ambitieus en moeilijk haalbaar”

Vanaf 2027 zouden nieuwe wagens in Vlaanderen alleen nog elektrisch mogen zijn. Althans: dat is het ambitieuze voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), dat momenteel op tafel ligt van de Vlaamse regering. “Vanaf 2025-2026 zal een elektrische wagen ongeveer dezelfde kostprijs hebben als een wagen op benzine of diesel.” Experts betwijfelen of het plan haalbaar is: transporteconoom Roel Gevaers (UAntwerpen) voorspelt vooral problemen voor de tweedehandsmarkt.

