Groot-Brittannië wil televisiekijken in zelfrijdende auto’s toelaten. “Hopelijk doet België dit niet”, zegt verkeersexpert

Groot-Brittannië is van plan om in de loop van de zomer de wegcode te veranderen voor zelfrijdende wagens. Binnenkort zal je volgens de wegcode in dit soort auto’s televisie mogen kijken achter het stuur. “België voert dit best niet in. Met de huidige technologie is dit echt gevaarlijk”, zegt professor in verkeerskunde Tom Brijs.

De wijziging in het Britse wetboek houdt nog steeds in dat je op eender welk moment in staat moet zijn om het stuur over te nemen als de auto dat vraagt. De televisie zou in de wagen dan ook ingebouwd moeten zijn, zodat dit scherm afsluit op momenten dat je zelf moet rijden. Een smartphone gebruiken blijft nog steeds verboden. De wijzigingen in het wetboek zullen komende zomer worden doorgevoerd. Al zal dit een tijdelijk wijziging zijn, want het regelgevingskader zal pas tegen 2025 volledig in zijn plooi vallen.

In België?

De vraag is nu hoe het in België zit met die wetgeving. “Als particulier mag je in ons land nog niet rijden met zelfrijdende wagens” zegt verkeersexpert Tom Brijs, “Maar er is wel de mogelijkheid tot proefprojecten”. Brijs geeft aan dat bedrijven of instellingen proeven kunnen doen op de Belgische wegen, maar dat er strenge voorwaarden aan gekoppeld zijn. “Zo moet er altijd een bestuurder zijn die op de weg let en op elk moment het stuur kan overnemen”, zegt Brijs.

In de nieuwe Britse wetgeving zullen ze heel wat stappen verder gaan, want er zal ook bepaald worden dat gebruikers van zelfrijdende auto’s niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen. In plaats daarvan zullen verzekeringsmaatschappijen in veel omstandigheden aansprakelijk zijn voor de claims.

“Er zijn al auto’s die over aspecten van autonoom rijden beschikken en die ook toegelaten zijn in België”, zegt Brijs. Dit gaat onder meer over adaptieve cruisecontrol en lane-keepingtechnologie. “De automatisering volgt vijf niveaus”, verduidelijkt Brijs, “Niveau 0 is een volledig handgestuurd voertuig en niveau vijf is volledig automatisch”. Van niveau vijf zijn we volgens de verkeersexpert nog jaren verwijderd. “Wat vandaag beschikbaar is op de markt gaat meestal over niveau twee. Niveau drie zal binnenkort in verschillende landen worden toegelaten, maar het is nog afwachten of dit in België ook het geval zal zijn”, meldt Brijs.

Belgische landgrens

In Duitsland is het op dit moment al commercieel toegestaan om met semi-zelfrijdende wagens te rijden. Op drukke momenten op de snelweg mag je in Duitsland jouw stuur loslaten als de snelheid minder is dan 60 kilometer per uur. “In België mag dit nog niet, dus wanneer Duitsers de Belgische landsgrens voorbij rijden moet ze weer handmatig rijden”, zegt Brijs.

“Televisiekijken in de wagen, zoals eventueel mogelijk zou zijn in Groot-Brittannië, is op dit moment en met deze technologie echt geen goed idee”, besluit Brijs, “Zolang de bestuurder verwacht wordt om op sommige momenten het stuur over te nemen, zijn andere activiteiten in de wagen zeer gevaarlijk”. Er zijn volgens de verkeersexpert ook meerdere studies die aantonen dat het aantal seconden tijd vergt om als bestuurder terug het overzicht te krijgen op de weg. “Als je televisie kijkt in de auto en jouw auto geeft aan om het stuur over te nemen, kan het soms acht seconden duren voor je weet wat je in die verkeerssituatie moet doen”, zegt Brijs, “En acht seconden blijft ontzettend lang in het verkeer”.