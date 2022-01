Groenen schuiven Zweedse naar voren als kandidaat-voorzitter Europees Parlement

De verkiezing van een nieuwe parlementsvoorzitter stond sowieso op de agenda, maar heeft nu meer weerklank gekregen door het onverwachte overlijden van afscheidnemend voorzitter David Sassoli. "Het hele Europees Parlement is in rouw. Hij is ons veel te vroeg ontvallen", zegt Bah Kuhnke, die dinsdagavond de nominatie van haar fractie in de wacht sleepte. "Ik stel mijn kandidatuur in de wetenschap dat David Sassoli's erfenis van steun aan de pro-Europese parlementaire democratie gerespecteerd en verdergezet moet worden.”