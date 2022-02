GETEST. Triumph Tiger 660 Sport: “Qua uitrusting en prestaties doet dit model het goed, het prijskaartje maakt hem nog interessanter”

Rijden Franse wagens comfortabe­ler en is biodiesel beter voor het milieu? Wij leggen 18 automythes onder de loep

Op social media en – in gewone tijden – bij de koffieautomaat, op feestjes en in de sportkantine kramen zelfbenoemde auto-experts soms de grootste onzin uit. Wat is waar en welk advies mag rechtstreeks de vuilbak in? Wij leggen 18 veelgehoorde automythes onder de loep.

1 februari