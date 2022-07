GETEST. Toyota’s eerste volledig elektrische wagen: “Zelfs op het trage parcours bleven maar 315 van de beloofde 470 kilometer rijbereik over”

Break of SUV: wie heeft de grootste kofferruim­te? Onze autokenner zoekt het uit per merk en legt uit waarom we een ‘station wagon’ niet mogen onderschat­ten

De volksmond noemde hem ooit ‘terreinwagen’. De marketing boys van de automerken vonden het hippere ‘Sports Utility Vehicle’ uit. Vandaag is die SUV met voorsprong het populairste autotype in ons land, zoals in heel Europa. Een populariteit die ten koste is gegaan van de break of ‘station wagon’. Een van de argumenten waarmee liefhebbers hun keuze verantwoorden, is de interessante kofferruimte. Maar heeft de SUV echt meer bagageruimte dan een break, die per definitie alleen maar beter kan rijden? Onze autokenner Joost Bolle zocht het uit: “De break heeft in de algemene perceptie minder status, maar blijft een razend interessante keuze.“

