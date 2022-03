GETEST. Opel Astra: “Misschien wel de beste Astra ooit, maar de gewone benzinemotor is leuker dan de hybride”

Wil je nog een niet-elektri­sche wagen kopen? Onze expert geeft advies: “ Voor een kleine betaalbare auto wordt het aanbod erg snel kleiner”

De tijd waarin je een eindeloze keuze had om een nieuwe auto te kopen, is voorbij, zegt onze auto-expert Joost Bolle. Voor een niet-elektrische wagen dan toch. Hij legt uit waarom, en geeft advies over welke wagen je kan kopen om de overstap naar een eerste elektrische auto te overbruggen. “Vanaf 2029 worden bij ons immers alleen nog elektrische wagens verkocht.”

16 februari