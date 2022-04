GETEST. Hoe goed scoort de eerste Chinese Adventure Bike? “Qua sturen en remmen speelt de 800MT mee op het hoogste niveau”

Getest EXCLUSIEF. “Als de Duitsers hier een iets lichtere variant van uitbrengen, ontploft de markt voor elektri­sche tweewie­lers”: onze motorex­pert test de BMW CE 04

BMW werkt al tien jaar aan een elektrische scooter en nu is het menens. De CE 04 is de eerste elektrische scooter van de Duitsers die in massaproductie gaat en die je mag vergelijken met scooters in het 400cc-segment. Onze motorexpert Arno Jaspers kon de CE 04 in primeur uitproberen: “BMW vertaalt haar ervaring van de elektrische auto’s naar een apart gestileerde stadsscooter voor early adopters. Maar even interessant: over anderhalf jaar volgt er al een tweede.”

24 januari