Getest: deze auto’s zijn in de praktijk zuiniger of vervuilender

Beginnen doen we met het goede nieuws: de nieuwe WLTP-test waar auto’s sinds 2019 aan onderworpen worden, komt volgens WhatCar veel dichter bij de waarheid dan de eerder gebruikte NEDC-test. De door de Britse website geteste wagens presteerden immers gemiddeld 6,3% slechter dan in de officiële test die de Europese Unie aan alle wagens oplegt om hun verbruik te bepalen. Ter vergelijking: het verschil met de oudere NEDC-cyclus liep in eerdere tests van WhatCar op tot 20,2%. Met andere woorden: je kan al iets beter vertrouwen op de verbruikscijfers die de automerken geven.

Net als de WLTP- en NEDC-tests gebeurde de test van WhatCar onder laboratoriumomstandigheden, maar wel op basis van een echt traject door steden, het platteland en over de snelweg. Er wordt uitgegaan van een rustige bestuurder die niet via allerlei trucjes en kunstgrepen het maximale uit zijn motor wil halen. Bovendien rijdt die bestuurder veel vaker op snel- en gewestwegen, wat volgens de Britse consumentenorganisatie dichter bij de realiteit ligt.

De winnaars: deze wagens zijn zuiniger in het echt

De officiële test is dus accurater, toch wisten een aantal wagens in het onderzoek een nog zuiniger resultaat neer te zetten. We maken een top vijf van de verrassendste resultaten.

5. Honda Civic Type R.

Heel opvallend is de vijfde plaats van de Honda Civic Type R. De sportwagen met 320 pk blijkt immers 9,2% zuiniger dan aangegeven door de WLTP-test, zoiets zou je niet verwachten van zo'n krachtig model.

4. Dacia Duster

Net voor de Civic staat de Dacia Duster met 130 pk sterke benzinemotor. Dacia’s staan al bekend om hun verhouding prijs-kwaliteit, het zuinige karakter van de 1,3 liter motor (10,1% beter dan aangegeven) voegt daar nog een extra pluspunt aan toe. Al is dat net niet genoeg om op het podium te geraken.

3. Volkswagen Up!

De Volkswagen Up! weet wel een podiumplaats te bemachtigen. Het is een kleine, lichte wagen die 10,5% beter scoort dan in de officiële tests. Bovendien is de Up! het zuinigste model in dit lijstje.

Volledig scherm Honda Civic Type R © Honda

2. Honda CR-V (hybride)

Op plaats twee in de ranking vinden we een hybride, opnieuw een Honda. De CR-V legt een knap concept voor de dag. De verbrandingsmotor van deze wagen wordt niet geholpen door een elektromotor, zoals meestal het geval is. Maar de benzinemotor voorziet juist de elektromotor van stroom, hij werkt dus als een soort generator. De benzinemotor kan daardoor op optimale belasting draaien, waardoor hij minder verbruikt. En dat wérkt, want de CR-V toont zich in de praktijk nog eens 12,3% zuiniger dan in de tests.

1. Ford Ranger pick-up

Enkel de Ford Ranger pick-up doet het nog beter. Uit de testen blijkt hij niet de zuinigste te zijn, maar volgens de test van Whatcar scoort hij in de praktijk maar liefst 18,6% beter dan in de officiële tests.

De verliezers: Deze wagens zijn vervuilender in het echt

5. Audi A3 Berline

Uiteraard scoorden ook heel wat wagens slechter dan tijdens de officiële tests. Zo zien we op de vijfde plaats onderaan de Audi A3 berline, die 16% minder scoorde dan wat de tests beloofden indien je voor de 35 TFSI kiest.

4. Renault Clio

Opvallender is echter dat we ook een aantal hybrides in het lijstje zien. Zo wordt de vierde laatste plaats ingenomen door de Renault Clio, die 19,6% minder scoorde.

3. Ford Fiesta

Op de derde laatste plaats vinden we de Ford Fiesta met één liter grote benzinemotor en 155 pk. Net als in de A3 heeft deze ford een vrij forse motor. In een vrij kleine wagen durft dat volgens de analisten van de test al eens voor meer verbruik te zorgen wanneer je die pk’s laat spreken op de B-wegen.

Volledig scherm BMW 4 Reeks © BMW

2. Suzuki Swace

En ook op de voorlaatste plaats staat een hybride, de Suzuki Swace, die 21,6% onder zijn WLTP-test scoorde. Hybrides hebben de reputatie zuiniger te zijn, maar wanneer je meer op de snelweg rijdt dan in de gewone tests, zoals in dit experiment van Whatcar, loopt je verbruik duidelijk hoog op.

1. BMW 420d

De grote verliezer van de test is echter de BMW 420d. Volgens de test van Whatcar verbruikt hij maar liefst 26,4% meer dan aangegeven. Gelukkig is het volgens de website een heel leuke wagen om mee te rijden, dat verzacht de pijn van die dure brandstofrekening toch een beetje…

