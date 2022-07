GETEST: Avignon e-bike van Gazelle: “Op een vlak parcours bleek het geen probleem om het beloofde rijbereik van 135 kilometer te evenaren”

"Koop je fiets nooit online": Niels Albert en drie andere ex-cou­reurs vertellen waarop je moet letten bij de aankoop van een stadsfiets

Die drie kilometer naar de bakker en de slager? Tien kilometer naar je werk? Dat kan best met een stadsfiets. En, neen: het hoeft géén elektrische fiets te zijn. “Een goede stadsfiets is beter dan een slechte elektrische”, klinkt het. Maar koop je dan het best een met 3, 7 of 21 versnellingen? Welk zadel en stuur zijn je beste opties? En wat moet het kosten? Vier ex-coureurs en fietsenmakers, Niels Albert, Johan Wannijn, Rik Van Linden en Etienne De Wilde geven advies voor je aankoop.

3 maart