Geraak je met een elektrische wagen vlot in Zuid-Frankrijk? “Alle laadplekken waren vol en één Belg blokkeerde parkeerplaats zonder te laden”

Ford start onderhande­lin­gen met vakbonden over verlies van banen in Europa

De Amerikaanse autobouwer Ford heeft voor toekomstige productie van elektrische wagens in Europa de voorkeur gegeven aan zijn fabriek in het Spaanse Valencia ten nadele van zijn site in het Duitse Saarlouis. De productie in de fabriek in Saarlouis zal tegen het midden van dit decennium stopgezet worden, zo heeft Ford woensdag bekendgemaakt. Ford start ook onderhandelingen met de vakbonden over een “significant” verlies van banen in zijn Europese fabrieken, omdat voor de bouw van elektrische wagens nu eenmaal minder mankracht nodig is.

22 juni