Ferrari roept meer dan 2.000 wagens terug wegens defect aan remmen

Steenrijke sjeik maakt waanzinni­ge Hummer van 14 meter lang

Een autogekke sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten kan nu rondrijden in ‘s werelds grootste Hummer. Hij was al recordbezitter met 718 terreinwagens, maar daar stopte zijn grootheidswaanzin niet. Want nu heeft hij ook een Hummer van maar liefst 14 meter lang. Het monsterlijke gevaarte op vier wielen is tevens 6,6 meter hoog en heeft een badkamer en een ruimte om gasten te ontvangen. De Hummer wordt op dezelfde manier bestuurd als alle andere wagens, maar krijgt toch iets meer bekijks. Je hoeft geen schrik te hebben om dit monsterlijke voertuig binnenkort tegen te komen, want de wagen is enkel te zien in het Off Road History Museum in Dubai.

29 maart