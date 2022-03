EXCLUSIEVE TEST. Maserati Grecale: “Onwaarschijnlijk hoe deze auto tegen het asfalt kleeft”

Hoe vaak moet je naar de keuring met een elektri­sche auto? En hoeveel betaal je voor het onderhoud? Expert beant­woordt jullie vragen over elektrisch rijden

De omschakeling naar elektrisch rijden is volop aan de gang. Dat dit goed is voor ons klimaat, daar is iedereen het over eens. Maar toch twijfelen veel particulieren om nu al de stap te zetten. Velen liggen wakker van het prijskaartje van een elektrische wagen, weten niet wat ze moeten verwachten qua onderhoudskosten en twijfelen aan de capaciteit van de batterij, blijkt uit de vele vragen die onze auto-expert Joost Bolle van jullie heeft ontvangen. Hij zet de feiten op een rij.

20 november