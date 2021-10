Exclusief, praktisch, of gewoon leuk: dit zijn de beste Franse wagens van het moment

De leukste: Alpine A110

Volledig scherm Alpine A110 © Alpine

Wat waren we enthousiast toen Renault het beroemde merk Alpine terug vanonder het stof haalde. De A110 teert op de verleidelijke vormen van zijn voorganger uit de jaren ’60 en ’70, maar onderhuids beschikt hij uiteraard over moderne techniek. Een 1.8 liter viercilinder middenmotor meer bepaald, die minstens 252 pk naar de achterwielen stuurt. De ideale opstelling voor veel rijplezier, zeker gezien zijn geringe gewicht van nog geen 1.100 kilo. De A110 wordt qua rijgedrag dan ook vaak vergeleken met de Porsche Cayman. Tripjes beperk je wel best tot één dag, aangezien de koffer van de Alpine slechts 190 liter bagage slikt.

Het totaalplaatje: Peugeot 308

Volledig scherm Peugeot 308 © Peugeot

Hatchbacks verliezen pluimen aan de steeds populairder wordende SUV’s, maar deze Peugeot 308 mag daar wat ons betreft verandering in brengen. De knap gelijnde middelgrote wagen werd dit jaar volledig vernieuwd en combineert knappe looks met een meer dan degelijk rijgedrag. Dit veelzijdige model komt in 2023 trouwens ook met een elektrische aandrijflijn uit. HLN Drive mocht het model, dat dit najaar gecommercialiseerd wordt, trouwens vorige maand al uittesten. Onze volledige review lees je hier.

De meest praktische: Citroën Berlingo

Volledig scherm Citroën Berlingo © Citroën

De Fransen zijn de uitvinders van de benaming Ludospace, een type personenauto met veel binnenruimte, vooral door zijn hoogte, en veel praktische mogelijkheden. De auto’s zien eruit alsof ze gebaseerd zijn op een kleine bestelauto. En de topper in dit segment is de Citroën Berlingo. Zo zijn er in de wagen tot 28 opbergvakken, waar je tot 186 liter aan spullen in kwijt kunt. Zijn looks zijn leuk en schattig voor de ene, maar een absolute no go voor de andere. Binnenkort komt er trouwens een elektrische versie uit.

De groenste: Renault ZOE

Volledig scherm Renault Zoe © RV

Ook bij de Franse merken gaat er een elektrische golf door het gamma. De elektrische Fransman bij uitstek is echter de Renault ZOE, die al aan zijn tweede generatie toe is. De voorloper had een batterij van 41 kWh waarmee je een rijbereik had van 300 km. De nieuwe Renault ZOE doet daar een flinke schep bovenop met een batterij van 52 kWh die zijn rijbereik vergroot tot 395 kilometer (WLTP-cyclus). De meest praktische is hij gezien zijn compacte afmetingen niet. In de categorie elektrische wagens scoort hij daarentegen hoge punten.

De populaire jongen: DS 7 Crossback e-tense

Volledig scherm DS7 Crossback E-Tense © DS

Een Frans lijstje zonder een DS kan je niet compleet noemen. Citroën haalde de naam een paar jaar geleden vanonder het stof om een submerk op te richten dat mikte op premiumklanten. De DS7 Crossback E-Tense heeft alvast alles om het te maken, met naast een hoog afwerkingsniveau een fiscaalvriendelijke motor: een plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van een goede 50 km. Door zijn hogere basisprijs begeeft hij zich echter in de klasse van de Duitse premiummerken en dat speelt hem wat parten.

De duurste: Bugatti La Voiture Noire

Volledig scherm Bugatti La Voiture Noire © Bugatti

Op het autosalon van Genève in 2019 toonde Bugatti La Voiture Noire, een exclusief model waarvan slechts één exemplaar wordt gebouwd. In mei van dit jaar kregen we bericht dat de 1.500 pk sterke bolide volledig afgewerkt was en dat hij geleverd werd bij een enthousiasteling van het merk, die er meer dan 15 miljoen euro voor neerlegde. Daarmee is hij de op één na duurste nieuwe auto ter wereld. Enkel de Rolls-Royce Boat Tail gaat hem voor.

Welke topwagen past binnen jouw budget? Ontdek het met deze snelle autotest

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door HLN Drive.

HLN Drive is de grootste virtuele autoshowroom van Vlaanderen.