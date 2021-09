Europa spaart merken als Ferrari en Lamborghini niet bij overgang naar elektrische auto

HLN Drive Deze SUV’s op maat van de stad blinken uit in hun klasse

12 augustus SUV’s worden alsmaar populairder. Vooral bij de middelgrote wagens, maar ook bij de stadsauto’s neemt hun populariteit toe. Met meer dan 20 SUV’s in de compacte klasse in de showroom van HLN Drive is het aanbod echter enorm. Volgende modellen zijn het best in hun klasse.