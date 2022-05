Elke dag 45 auto’s gestolen in ons land

Online verzekeraar Confused.com vroeg bij Eurostat cijfers op over de wagendiefstallen tussen 2011 en 2019 en ging daarmee aan de slag. Met 145 diefstallen per jaar per 100.000 inwoners scoort België veeleer slecht. Nederland doet het met 201 weliswaar nog minder goed, maar in Duitsland gebeuren per 100.000 inwoners slechts 71 autodiefstallen. Helemaal bovenaan de Europese ranglijst staat Italië, met 276 diefstallen per 100.000 mensen per jaar. Dat is liefst 80% meer dan het Verenigd Koninkrijk en 5% meer dan Frankrijk, twee landen met een vergelijkbaar aantal inwoners.