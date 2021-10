Elektrische wagen als thuisbatterij: “Je kan jezelf of de hele straat ermee van stroom voorzien”

Voor het eerst meer dan één op de vijf nieuwe wagens elektrisch of hybride

8 oktober Van de nieuw ingeschreven wagens in ons land, was tijdens de eerste negen maanden 21,8 procent elektrisch of hybride (met of zonder plug-in). Het is voor het eerst dat meer dan één op de vijf niet langer een klassieke brandstofmotor heeft, zegt automobielfederatie Febiac vrijdag. In 2020 lag hun aandeel op 14,4 procent.