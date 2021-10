Elektrische auto inzetten als thuisbatterij? Bij deze wagens kan het

Heel wat elektrische wagens beschikken immers over zogenaamde vehicle to grid technologie. Hiermee kan je EV – althans als je laadpaal hier ook geschikt voor is – niet alleen energie opnemen, maar deze ook teruggeven aan het elektriciteitsnet. De mogelijkheden hiermee zijn gigantisch. Zeker omdat de batterijen van elektrische wagens (met een opslagcapaciteit tot 120 kWh) een stuk groter zijn dan de gemiddelde thuisbatterij, die 5 à 10 kWh scoort.

Zo kan je tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld tussen 5 en 8 uur ’s avonds, wanneer je eten pruttelt, de televisie aan staat en het water voor de douche verwarmd wordt, energie uit de elektrische wagen gebruiken. ’s Nachts, tijdens de daluren, laad je die energie dan weer bij aan een gunstiger tarief. Het verschil tussen beiden is pure winst voor jou. Of je laadt de energie de volgende dag gewoon gratis op aan de laadpaal bij je werkgever. Een gemiddelde elektrische wagen beschikt immers over een batterij van 40 tot 50 kWh, terwijl het gemiddelde gezinsverbruik ongeveer 10 kWh per dag is. Er blijft met andere woorden voldoende elektriciteit in de accu om de volgende dag op het werk te raken.

Werk je thuis? Dan kan je je wagen echt als thuisbatterij gebruiken en er de energie van je zonnepanelen in opslaan. Zo kunnen ze niet uitvallen en achteraf kan je nog altijd kiezen of je de gewonnen stroom op het net zet, zelf gebruikt voor je huishouden dan wel oprijdt met je wagen. De allerslimste laadpalen en elektriciteitssystemen berekenen zelfs constant wat het meest aangewezen is: elektriciteit inslaan of verkopen op het net. Zo kan je je energie zo efficiënt mogelijk besteden én financieel de beste keuzes maken.

Volledig scherm Je laptop opladen via je elektrische wagen? Dat kan onder meer met de Hyundai Ioniq 5. © Hyundai

Technologie in opmars

Wagens met vehicle to grid technologie zijn momenteel eerder beperkt. Mitsubishi, dat sinds dit jaar geen auto’s meer verkoopt in ons land, integreerde het in zijn plug-in hybride Outlander. En ook bij de elektrische wagens zijn er een aantal modellen, vooral Aziaten, met deze optie. De Nissan LEAF bijvoorbeeld, maar ook de technologisch gelijkaardige Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. Beide wagens hebben trouwens nog een extra trucje: naast vehicle to grid kunnen zij ook vehicle to load opladen. Via een speciaal tussenstuk kan je er met andere woorden je elektrische fiets, kampeerspullen of zelfs andere elektrische auto mee opladen.

De Europese merken zijn eveneens bezig met de technologie. Volkswagen zou er volgend jaar werk van maken voor de EV’s van de hele groep (dus ook Audi, Skoda, Porsche en Cupra) en Mercedes biedt bidirectioneel laden al aan in Japan met de EQS. Maar ook bij onder meer Renault en BMW zouden testprojecten lopen. Volvo en Polestar kondigden reeds enkele samenwerkingsverbanden met bedrijven aan in functie van vehicle to grid technologie. Om maar te zeggen: de kans dat de elektrische wagen zich niet alleen in je mobiele leven, maar ook in je huishouden nestelt is bijzonder groot.

Elektrische wagen of toch eerder benzine? Doe hier de test en ontdek welke wagen bij jou past.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door HLN Drive.

HLN Drive is de grootste virtuele autoshowroom van Vlaanderen.