Elektrisch of verbrandingsmotor? Dit is de goedkoopste keuze

Om de wagens te vergelijken, is het begrip TCO cruciaal. TCO staat voor Total Cost of Ownership, met andere woorden het totale bedrag dat een auto je kost over een bepaalde tijdsperiode. Dat is een veel eerlijkere basis om verschillende modellen met elkaar te vergelijken. Niet alleen de aankoopprijs wordt immers meegenomen, ook de fiscaliteit, onderhoud en verbruik. In een TCO-berekening wordt met andere woorden de hele levenscyclus van de wagen in acht genomen in plaats van enkel de aankoopprijs. Dit gebeurt vandaag al vaak in de sector van de bedrijfswagens, maar ook particulieren gebruiken de term steeds vaker.

Het TCO-bedrag dat bij een auto hoort, is dan ook een prijs per maand waarbinnen al die parameters worden gebundeld op basis van een bepaald rijprofiel, bijvoorbeeld 20.000 km per jaar en een herverkoop na 8 jaar. Op die manier kan je voor jouw rijprofiel wagen X en Y op een objectieve manier met elkaar vergelijken.

Vooral verbruik en fiscaliteit als verschil

Onderhoud wordt vaak als één van de factoren genoemd die de slinger in het voordeel van elektrische wagens doen slaan. Zij hebben minder bewegende onderdelen en moeten dan ook minder langs de garage. Ford communiceert voor zijn volledig elektrische Mustang Mach-E een besparing van meer dan 60% over 5 jaar/97.000 kilometer in vergelijking met traditionele benzinevoertuigen. Bij Audi schat men dan weer in dat de onderhoudskosten van een elektrische auto ruim 40% lager zijn dan een conventionele brandstofauto.

Volledig scherm Ford Mustang Mach-E © rv

Volkswagen houdt het op 35% minder onderhouds- en reparatiekosten en beroept zich daarvoor op cijfers van het Duitse Institut Für Automobilwirtschaft (IFA). Uit onderzoek van IFA en DEKRA blijkt dat al in 2020 de totale kosten van een elektrische auto, inclusief stroom, regelmatig onderhoud en reparaties, 3,2 procent lager uitvallen dan bij een auto met verbrandingsmotor. Zelfs zonder milieusubsidies of de mogelijkheid om gratis op te laden mee te tellen.

Mark Pecqueur van de Thomas More Hogeschool beaamt in het magazine FLEET dat elektrische auto’s minder onderhoud en herstellingen nodig hebben: “De meest eenvoudige manier om te vergelijken, is alle onderhouds- en slijtagekosten van een verbrandingsmotor oplijsten en die herleiden naar nul voor je EV. Trek je alle kosten die gerelateerd zijn aan een verbrandingsmotor af en je komt ongeveer op een besparing van 20% bij een EV.”

Pecqueur wil toch ook nuanceren, als het gaat om herstellingen: “Elektrische motoren hebben soms ook defecten. Veel minder dan verbrandingsmotoren weliswaar maar dat cijfer is zeker niet nul. Er zitten nog altijd onderdelen op die stuk kunnen gaan. En wanneer dat gebeurt, is de herstelkost vaak veel hoger. Soms moeten de magneten er dan uit, of moeten wikkelingen vervangen worden. Dat kost allemaal veel geld. Hetzelfde met batterijen. Dat worden service-elementen. We gaan die niet volledig vervangen als ze defect zijn, daarvoor zijn ze veel te duur.” Het is met andere woorden vooral de fiscaliteit en de gunstige prijs voor elektriciteit (in vergelijking met benzine of diesel) die het verschil maakt.

Volledig scherm DS3 Crossback © DS

Enkele voorbeelden

Een elektrische Tesla Model 3 kost dik 60.000 euro, een pak meer dan de 40.000 euro van een concurrent met een dieselmotor, zoals de Mercedes C200d. Maar stel dat je beide wagens 5 jaar lang gebruikt en jaarlijks 25.000 kilometer rijdt, dan komt de Tesla wel een fractie goedkoper uit (737 euro per maand tegenover 750 euro per maand). Het zijn vooral de goedkopere elektriciteit en de gunstigere fiscaliteit voor elektrische wagens die het ‘m doen. Vergelijken is dus de boodschap.

De Hyundai Kona is dan weer een EV met een kostprijs van zowat 40.000 euro, bijna het dubbele van een goed uitgeruste Peugeot 2008 met 1.2 benzinemotor. Toch is de TCO van die laatste wagen een paar tientallen euro’s duurder met dezelfde op een TCO-vergelijking van 4 jaar en 30.000 kilometer per jaar, opnieuw door taksen en onderhoud, namelijk 563 euro tegenover 585 euro per maand.

En ook als we hetzelfde model gaan vergelijken, komen we tot dezelfde conclusie. Zo kost de volledig elektrische DS3 Crossback E-Tense (136 pk) 37.772,46 euro. De 131 pk sterke dieselvariant doet met 32.517,99 een heel stuk beter. Toch kost die eerste per maand 12 euro minder, hoofdzakelijk door de goedkopere energieprijs.

De prijzen zijn uiteraard berekend op 25.000 kilometer per maand en liggen dus anders voor bestuurders die meer of minder kilometers afleggen. Vergelijken is dus de boodschap.

